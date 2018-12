Forza Italia, la deputata Ferraioli coordinatrice a Pagani La nomina decisa da Fasano: "Il partito si rafforza sul territorio"

Cambiano gli assetti di Forza Italia nell'agro nocerino sarnese. Il coordinatore provinciale del partito, Enzo Fasano, ha nominato la deputata Marzia Ferraioli a coordinatrice del partito di Pagani.

"Nel quadro di un rafforzamento del partito sul territorio, anche in vista delle prossime, impegnative scadenze elettorali - spiega Fasano - ho chiesto all’onorevole Marzia Ferraioli di coordinare Forza Italia nella città di Pagani. In una successiva conferenza stampa la neo-coordinatrice illustrerà le linee programmatiche del suo operato. Nel ringraziare la collega per la disponibilità, le auguro buon lavoro", le parole del coordinatore provinciale salernitano.

Nei giorni scorsi il coordinamento provinciale del partito aveva ospitato una conferenza stampa - alla quale avevano partecipato Enzo Fasano e l'altro deputato Gigi Casciello - durante la quale non erano mancate le stoccate all'indirizzo del Governo per i provvedimenti in materia economica ed in particolare per il Mezzogiorno.

