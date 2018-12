Carfagna, bordate a De Luca: "Ha fallito su tutti i fronti" L'esponente di Forza Italia e la sua candidatura alle regionali: "Ci sto pensando, ma..."

“Lo so che volete per forza farmi dire che sono candidata, ma sono abbastanza esperta per sottrarmi al totonomi. Però il fatto stesso che me lo si chieda con così tanta insistenza significa che è un attestato di stima…” .

Ha dribblato così le insistenti domande dei giornalisti la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna, che ha presenziato al brindisi augurale del coordinamento provinciale di Forza Italia presso la sede di Via Dei Principati. Il discorso della Carfagna era riferito, ovviamente, alla sua eventuale candidatura alla guida della Regione Campania alle prossime elezioni di Palazzo Santa Lucia.

“Indipendentemente dal mio nome, credo sia giunto il momento per un ruolo di responsabilità da affidare ad una donna - ha aggiunto il punto di riferimento degli azzurri nel salernitano - . La priorità in ogni caso sarà quella di parlare prima con i cittadini e poi con gli altri partiti della coalizione, perché l’obiettivo è di lavorare insieme per vincere la prossima competizione elettorale”, le parole della Carfagna.

La quale poi non ha risparmiato aspre critiche all’indirizzo dell’attuale governatore Vincenzo De Luca: “Ha fallito, in ogni ambito. Dalla sanità ai trasporti la Campania ha fatto registrare in questi anni passi indietro. Il nostro compito, perché sono certa che il centrodestra vincerà le elezioni - ha concluso Carfagna - sarà quello di ricostruire la regione e soprattutto restituire fiducia ai cittadini campani”.