Santoro all'attacco: "Perché non sono andati al Palazzetto?" Il consigliere di opposizione ironizza sulla visita di Piero De Luca e Luca Lotti

Il consigliere d’opposizione Dante Santoro commenta la visita allo stadio Arechi dell’ ex ministro allo sport Luca Lotti accompagnato dal figlio del governatore, il parlamentare Piero De Luca: “Ho notato con quanta enfasi si stiano celebrando le installazioni dei sedili allo stadio Arechi in vista della manifestazione sportiva delle Universiadi, cosa attesa da decenni e della quale ci felicitiamo tutti, ma una domanda mi è sorta spontanea: Parlando di sport, nel tour organizzato all’ ex ministro non hanno previsto una tappa al Palazzetto dello sport?", si chiede polemica l'esponente di minoranza al comune di Salerno.

"La verità è che mentre si celebravano in pompa magna i sedili allo stadio Arechi a due passi da lì campeggiava l’incompiuta ventennale che doveva essere il monumento dello sport salernitano e invece è diventato l’ ecomostro riprova del fallimento della politica delle chiacchiere di questi anni. Invitiamo gli attori della pantomima di stamattina a dare risposte concrete sull’ impiantistica sportiva, il mondo dello sport è in ginocchio, Salerno perde decine di società sportive all’ anno a causa di impianti da terzo mondo e un’ amministrazione che ha “abbandonato il campo” da anni. Azioneremo il nostro fiato sul collo nelle prossime settimane per dare voce al disagio di sportivi e società. A causa dell’ inettitudine politica e la mancanza di programmazione di questi anni la città si avvia verso la desertificazione sportiva e sceneggiate come quelle di stamattina lasciano il tempo che trovano”, il duro atto d'accusa di Santoro.

Redazione Salerno