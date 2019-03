"Salvini, sparati": sotto accusa il presidente della Provincia Il commento di Strianese al vicepremier, poi le scuse: "Post non scritto da me"

Un'intervista video al Tg2, nella quale il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta quella che definisce "l'Italia vera rispetto alla staffetta sulla nave Ong per i diritti dei clandestini. Sotto, un commento con il profilo del presidente della Provincia di Salerno - nonché sindaco di San Valentino Torio - Michele Strianese. Due parole, ma di una violenza verbale che non è passata inosservata: "Ma sparati".

E' polemica per l'espressione utilizzata dal presidente della Provincia Michele Strianese nel commentare un post del vicepremier Matteo Salvini. Quel "ma sparati" ha fatto ben presto il giro del web ed è finito nel mirino dell Lega salernitana e non solo. L'episodio risale a qualche giorno (era il 28 gennaio) ma è stato notato solo nelle ultime ore. Ed ha scatenato ovviamente una valanga di polemiche. Dal profilo facebook ufficiale, il coordinamento provinciale della Lega di Salerno si limita ad un rumoroso "no comment", mentre la dirigente provinciale Pia Napoli parla di linguaggio "non consono" per un presidente di Provincia. Il segretario Mariano Falcone è categorico: "Inammissibile che un rappresentante delle istituzioni usi questi termini nei confronti del vicepresidente del consiglio eletto democratimente dal popolo".

Non si sono fatte attendere i chiarimenti a firma dello stresso Strianese: "Tanto clamore per nulla. Non ho scritto io sotto il post di Salvini. Purtoppo il mio profilo personale non è utilizzato soltanto da me, ma anche da familiari e collaboratori - ha precisato l'inquilino di Palazzo Sant'Agostino - . Inoltre io firmo sempre con nome e cognome i miei post o i commenti, sia che vengono fatti con il profilo personale, che con quello istituzionale del Comune o della Provincia. Oggi sinceramente ero impegnato per le primarie del PD. Avevo altro a cui pensare. Ovviamente mi scuso per il malinteso. Anche se non condivido nulla del politico Salvini e dei suoi modi di esprimersi, ho rispetto per quello che rappresenta dal punto di vista istituzionale", la spiegazione di Strianese.

“Il presidente della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese smentisca immediatamente di essere lui l’autore del commento (Ma sparati) comparso sotto il post Facebook di Matteo Salvini. E’ grave che un rappresentante delle Istituzioni si esprima con un linguaggio violento contro il ministro dell’Interno. Se invece fosse lui l’autore dell’insulto dovrebbe chiedere scusa e cancellare il messaggio”. Lo scrive in una nota Edmondo Cirielli, Questore Camera dei Deputati e parlamentare di Fdi.