Salvini: scrivono "ma sparati" però si definiscono democratici Le accuse del vice premier al Presidente della Provincia Strianese

Botta e risposta tra il vice premier Matteo Salvini e il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese: “Scrivono ma sparati, però si definiscono democratici”, questa la frase comparsa sul profilo Facebook del ministro dell'Interno. La precisazione arriva in risposta ad un commento di Strianese sotto un suo video, nel quale il sindaco di San Valentino Torio scriveva appunto, “Ma sparati”. Il messaggio ha scatenato un polverone sui social.

I sostenitori della Lega si sono scagliati contro il Presidente della Provincia di Salerno che, proprio dal suo account Facebook si era difeso. “Non ho scritto io sotto il post di Salvini. Purtroppo il mio profilo personale non è utilizzato soltanto da me, ma anche da familiari e collaboratori del mio staff. Mi scuso per il malinteso, anche se non condivido nulla del politico Salvini e dei suoi modi di esprimersi, ho rispetto per quello che rappresenta dal punto di vista istituzionale”. Scuse che evidentemente non sono bastate a Salvini che ha pensato di rispondere, sempre via social.