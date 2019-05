Selfie con Salvini, telefono sequestrato:il caso in Parlamento Matteo Renzi presenta un'interrogazione: "In gioco la libertà personale"

Il vicepremier ha chiesto l’intervento della Digos: gli agenti hanno verificato il video registrato, mentre la ragazza protestava e chiedeva la restituzione immediata dello smartphone. Sono alcuni dei passaggi immortalati nel video - che ha fatto il giro del web - di Valentina Sestito, studentessa salernitana protagonista ieri di una polemica con il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo il comizio a Piazza Portanova.

"Non siamo più terroni di m....?" la domanda sottoposta al vicepremier, che ha chiesto alla polizia di intervenire. Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex Presidente del Consiglio - oggi senatore - Matteo Renzi. L'esponente del Partito democratico ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno sull'accaduto: "A che titolo Salvini ordina di cancellare un video e le forze dell'ordine strappano il telefonino a una ragazza? Salvini mi dovrà rispondere in Senato, non con un selfie. Non è in gioco una banalità ma una libertà personale", ha argomentato Renzi.