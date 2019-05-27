Europee, Forza Italia, i voti dei candidati nel salernitano

Ecco le preferenze dei candidati di Forza Italia alle Europee in provincia di Salerno:
BERLUSCONI SILVIO 16.302
PATRICIELLO ALDO 7.326
ILARDI ANTONIO 3.337
MARTUSCIELLO FULVIO 2.788
MUSSOLINI ALESSANDRA 1.966
CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 1.738
MATERA BARBARA 1.658
CESA LORENZO 1.537
PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 926
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 568
CALIGIURI FULVIA MICHELA 391
DI SALVATORE PAOLA 347
MAGLIOCCA GIORGIO 209
DE DONATO BEATRICE 124
BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 92
D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA 77
PEDA' GIUSEPPE 72
CICCOPIEDI LEONARDO 36