Europee, Forza Italia, i voti dei candidati nel salernitano

Ecco tutte le preferenze

europee forza italia i voti dei candidati nel salernitano
Salerno.  

Ecco le preferenze dei candidati di Forza Italia alle Europee in provincia di Salerno:

BERLUSCONI SILVIO 16.302

PATRICIELLO ALDO 7.326

ILARDI ANTONIO 3.337

MARTUSCIELLO FULVIO 2.788

MUSSOLINI ALESSANDRA 1.966

CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 1.738

MATERA BARBARA 1.658

CESA LORENZO 1.537

PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 926

SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 568

CALIGIURI FULVIA MICHELA 391

DI SALVATORE PAOLA 347

MAGLIOCCA GIORGIO 209

DE DONATO BEATRICE 124

BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 92

D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA 77

PEDA' GIUSEPPE 72

CICCOPIEDI LEONARDO 36

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