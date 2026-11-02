Contrasto alla criminalità giovanile, task force nel Salernitano: 12 arresti Il bilancio dei controlli effettuati dal 9 al 25 ottobre

Dal 9 al 25 ottobre 2026, la Polizia di Stato ha svolto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio e di polizia giudiziaria finalizzati al contrasto della criminalità giovanile nella città di Salerno e nei principali centri della provincia. L’attività, coordinata dalla Squadra Mobile di Salerno con il concorso degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e degli uffici di Polizia presenti sul territorio, ha interessato in particolare le aree della movida e i luoghi di aggregazione di Salerno, Sarno, Battipaglia, Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni.

Nel corso delle attività sono state identificate 5.987 persone, di cui 278 minorenni, ed eseguiti 465 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari. Sono stati inoltre controllati 2.762 veicoli e svolte 24 perquisizioni d’iniziativa.

Gli interventi hanno portato all’arresto di 12 maggiorenni: 11 in flagranza e uno in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Sono stati inoltre eseguiti 7 provvedimenti cautelari. Altre 21 persone sono state indagate in stato di libertà.

Le attività hanno riguardato, tra gli altri, reati in materia di stupefacenti, rapina, furto, lesioni personali, maltrattamenti, atti persecutori, tentata estorsione, truffa e porto di oggetti atti a offendere. È stato inoltre notificato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni

sportive (DASPO).

I controlli si sono concentrati nelle piazze, nei centri cittadini, presso le stazioni ferroviarie e nei parchi, oltre che in altre aree di aggregazione. Sono stati sottoposti a verifica anche due esercizi commerciali.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 1.191,7 grammi di cocaina, 2.143,51 grammi di cannabinoidi e 3,5 grammi di eroina. Sequestrati anche un bilancino elettronico, due telefoni cellulari, un computer portatile, denaro contante per 160 euro e diversi arnesi

atti allo scasso. Quattro autovetture e un motoveicolo sono stati sottoposti a sequestro. Durante i servizi sono state elevate cinque sanzioni per violazioni al Codice della strada, contestata una violazione di un’ordinanza comunale e disposto un sequestro amministrativo ai sensi del Codice della strada. Tre persone sono state inoltre segnalate per violazione della normativa sugli stupefacenti.