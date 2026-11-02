Salerno, lite nei pressi del Castello Arechi: uomo accoltellato Identificato e denunciato il presunto responsabile del ferimento

Nella mattinata di domenica personale della Polizia di Stato (Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) è intervenuto a seguito del ferimento con arma da taglio di un uomo, avvenuto intorno alle ore 4 presso il parcheggio adiacente a un locale nei

pressi del Castello Arechi. L'immediata attività di indagine ha consentito di appurare che l'aggressione è scaturita da una violenta lite per futili motivi legati alla viabilità e alla gestione degli spazi di sosta.

La vittima, raggiunta da un fendente all'addome, è stata prontamente trasportata presso l'ospedale cittadino dove è stata sottoposta alle necessarie cure, che hanno scongiurato conseguenze fatali legate alla gravità della ferita; l'uomo si trova attualmente ricoverato con prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Gli approfondimenti investigativi, supportati anche dalle testimonianze dei presenti, hanno consentito di identificare rapidamente il presunto responsabile e di rintracciarlo poche ore dopo i fatti.

La posizione dell'indagato sarà rimessa al vaglio dell'Autorità Giudiziaria per le conseguenti determinazioni.