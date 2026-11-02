Sicignano degli Alburni: officina meccanica abusiva sequestrata dai Forestali Deferito all'autorità giudiziaria il gestore

Nell'ambito dei controlli a tutela dell'ambiente, i Carabinieri Forestali di Sicignano degli Alburni hanno scoperto un'attività di autoriparazione completamente abusiva. Gli accertamenti hanno evidenziato l'assenza delle autorizzazioni necessarie, dell'iscrizione al Registro delle Imprese e del responsabile tecnico. E' stata inoltre riscontrata la gestione illecita di rifiuti, anche pericolosi, tra cui oli esausti, idrocarburi e batterie esauste, nonché al mancanza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

I militari hanno proceduto al sequestro penale dell'officina, del piazzale antistante, di un container adibito aufficio edi un cassone utilizzato per ol smaltimento illecito dei rifiuti. Sottoposte asequestro amministrativo anche le attrezzature presenti nell'area.

Per il gestore è scattato li deferimento all'Autorità Giudiziaria e una sanzione amministrativa di 5.164 euro per l'esercizio abusivo dell'attività di autoriparatore.