Elicottero precipitato in Bosnia, rientrate le salme: a Salerno lutto cittadino Il presidente Mattarella ha accolto le salme dei quattro militari

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto all'Aeroporto militare di Ciampino le salme dei quattro militari italiani caduti nell'incidente elicotteristico avvenuto il 29 ottobre scorso in Bosnia. Il Capo dello Stato si è intrattenuto con i familiari delle vittime e ha reso omaggio ai caduti.

Erano presenti il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Il Presidente Mattarella, appresa la notizia, aveva inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, il seguente messaggio: «Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso dei militari occorso nel tragico incidente elicotteristico in teatro operativo bosniaco nell’ambito dell’operazione “Althea”. In questa triste circostanza, voglia rendersi interprete presso l’Esercito Italiano e il Corpo Militare della Croce Rossa dei miei sentimenti di cordoglio e di commossa solidarietà al dolore provocato da questo tragico evento, chiedendo loro di esprimere ai familiari delle vittime la mia vicinanza e solidarietà».

Lutto cittadino a Salerno per Simone Ruggia

Un dolore che ha sconvolto anche la città di Salerno. Simone Ruggia, sergente 36enne, era nato e cresciuto nel quartiere di Pastena. Pertanto il Comune di Salerno, in occasione dei funerali di Stato che si terranno domani, ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

La cerimonia funebre si terrà a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La decisione è stata assunta dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, con un'apposita ordinanza, in segno di cordoglio e di partecipazione della città alla scomparsa del sergente Simone Ruggia, originario di Salerno, e degli altri tre militari che hanno perso la vita nell'incidente.

Nel provvedimento viene disposta anche l'esposizione delle bandiere a mezz'asta a Palazzo di Città e presso tutti gli edifici pubblici comunali.

Domani, in occasione delle esequie solenni, sarà presente nella Basilica di Santa Maria degli Angeli anche il Gonfalone del Comune di Salerno, per testimoniare la vicinanza e la partecipazione dell'intera comunità salernitana al dolore delle famiglie delle vittime e dell'Esercito Italiano.

"A nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza – si legge nell'ordinanza – vengono espressi i sentimenti di più profondo cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia di Simone Ruggia, all'Esercito Italiano e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa tragedia".