Salernitana Primavera, niente ribaltone: Foglia Manzillo verso la conferma Granatini ultimi e senza vittorie. Il tecnico ha guidato la ripresa ma è al centro di riflessioni

L'ultimo posto che brucia. La sconfitta nello scontro diretto con il Cosenza ha complicato e non poco i piani salvezza della Salernitana Primavera. I granatini fanno i conti con un inizio da incubo, ultimi in classifica in solitaria con appena un punto portato a casa nelle prime sette giornate, con un bilancio spaventoso di appena cinque gol realizzati e ben ventiquattro subiti.

Sulla graticola c'è Foglia Monzillo, tecnico di una squadra che fin qui ha incassato solo brutte figure, chiedendo aiuto alla prima squadra con gli innesti di Perina e Cevers in diverse sfide interne e poi anche al mercato, con l'arrivo di nuovi rinforzi. A Cosenza però l'ennesimo passo falso e una panchina che ora traballa. Il tecnico è al centro di riflessioni, oggi ha diretto la ripresa degli allenamenti ma la sua posizione non è saldissima. Serve una svolta, altrimenti sarà addio.