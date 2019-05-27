I voti dei candidati di Fratelli D'Italia nel salernitano

Tra i nomi il pronipote di Benito Mussolini che non primeggia

i voti dei candidati di fratelli d italia nel salernitano
Salerno.  

Ecco le preferenze dei candidati di Fratelli D'Italia alle Europee in provincia di Salerno:

MELONI GIORGIA 13.688

RESCIGNO CARMELA 12.512

TOZZI UGO 9.878

NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 2.401

FITTO RAFFAELE 1.535

MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 1.197

RONGHI SALVATORE 302

MELE STELLA 277

AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 251

TISCI ANTONIO 179

VINCI LUCREZIA 171

QUAGLIERI MARIO 146

GENTILE ISABELLA 105

GEMMATO MARCELLO 67

D'URBANO MARGHERITA 61

LETIZIA MARIA 50

SICILIANO ALESSANDRA 43

LAGROTTA MARIA ROSARIA 18

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