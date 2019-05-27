i voti dei candidati di fratelli d italia nel salernitano

Ecco le preferenze dei candidati di Fratelli D'Italia alle Europee in provincia di Salerno:
MELONI GIORGIA 13.688
RESCIGNO CARMELA 12.512
TOZZI UGO 9.878
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 2.401
FITTO RAFFAELE 1.535
MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 1.197
RONGHI SALVATORE 302
MELE STELLA 277
AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 251
TISCI ANTONIO 179
VINCI LUCREZIA 171
QUAGLIERI MARIO 146
GENTILE ISABELLA 105
GEMMATO MARCELLO 67
D'URBANO MARGHERITA 61
LETIZIA MARIA 50
SICILIANO ALESSANDRA 43
LAGROTTA MARIA ROSARIA 18