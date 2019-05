Nocera Superiore, il trionfo di Giovanni Maria Cuofano Vittoria al primo turno per il primo cittadino in carica

Non sarà necessario il ballottaggio a Nocera Superiore: il sindaco uscente, Giovanni Maria Cuofano, è riuscito nell'impresa di conquistare la vittoria al primo turno. Una campagna elettorale ambivalente, dove il dato elettorale delle europee è cambiato poi quando si è passati al quadro locale.

Un vero e proprio trionfo per la fascia tricolore nocerina, che a caldo ha rivendicato il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità dell'agro. Delusione invece tra gli avversari: a Giuseppe Fabbricatore, di Fratelli d'Italia, non è bastato il sostegno di tutto il centrodestra e di ben 8 liste. Idem per Mimmo Oliva (sostenuto da 7 compagini civiche), il 5 Stelle Carlo Mandara e Raffaella Ferrentino (quattro liste a sostegno).