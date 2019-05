Alfieri il più votato, ma non basta: a Paestum è ballottaggio Sfiderà l'ex sindaco Italo Voza, protagonista di un testa a testa con Sica

Rispettate le previsioni della vigilia: nella città dei templi bisognerà attendere il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo sindaco. Franco Alfieri ha portato a casa oltre 6400 voti (pari al 47,5% del totale), non riuscendo dunque a centrare il colpaccio della vittoria al primo turno. Un risultato comunque significativo, conseguito oltretutto a ridosso di una competizione amministrativa nel quale su Alfieri si è abbattuta la bufera giudiziaria per l'inchiesta della Dia sul presunto scambio elettorale politico mafioso al municipio di Agropoli.

A sfidarlo il prossimo 9 giugno sarà un volto noto, l'ex sindaco Italo Voza che con 3486 preferenze (27% in termini percentuali) ha conquistato il diritto a giocarsi la fascia tricolore. Voza l'ha spuntata di poco su Enzo Sica, che si è dovuto accontentare del 25,4% incassando 3464 voti.