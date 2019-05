Ballottaggio a Capaccio, Voza e Sica uniti contro Alfieri Si infiammano i toni dello scontro elettorale nella cittadina dei templi

Siglato ieri l’apparentamento ufficiale per il ballottaggio di domenica 9 giugno con le liste che hanno sostenuto Enzo Sica al primo turno e la coalizione che fa capo ad Italo Voza. Alleanza programmatica illustrata dai due candidati alla carica di sindaco oltre che dagli aspiranti consiglieri municipali.

“Con Enzo Sica e la sua coalizione, che ringrazio per il senso di responsabilità, abbiamo trovato una convergenza programmatica che rispettasse la netta indicazione popolare scaturita dalla urne - dichiara il candidato sindaco Italo Voza -. Domenica scorsa, la maggioranza dei nostri concittadini, ha votato me ed Enzo: una dichiarazione d’amore per questa terra e per i figli di questa terra. Avevamo il dovere, non solo di ascoltare questa volontà popolare, ma di rispettarla. Lo abbiamo fatto, venendo incontro alla città. E peccato se qualcuno è un po’ nervoso perché, aspettandosi di stravincere come sempre, stavolta, per la prima volta nella sua storia politica, non è riuscito nemmeno a vincere". Un riferimento, pur senza mai citarlo, allo sfidante Franco Alfieri.

"Spero abbia già capito che i miei concittadini non sono numeri, non sono merce elettorale, ma sono donne e uomini con la schiena dritta, con tanta dignità che hanno testa, cuore, senso di appartenenza e sanno andare ben oltre le illusioni degli effetti speciali. Grazie a tutti i miei candidati che, con coraggio, si sono battuti da leoni ed hanno dato il massimo. Ora abbiamo un'altra sfida da vincere il 9 giugno, tutti insieme", l'appello di Voza.