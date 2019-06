Franco Alfieri è il nuovo sindaco di Capaccio Paestum Battuto Italo Voza. La soddisfazione di Enzo Luciano

Franco Alfieri è il nuovo sindaco di Capaccio Paestum. Una campagna elettorale che pareva segnata da un colpo di scena, le indagini della dda sul presunto scambio elettorale politico mafioso che hanno interessato proprio Alfieri, sostenuto da liste civiche Pd. Elezioni tormentate per l'ex primo cittadino di Agropoli, proprio nelle settimane scorse. A nulla è servita l'alleanza tra Italo Voza, alla guida di una coalizione di centro destra, capeggiata da Lega e Fratelli D'Italia, che ha siglato un accordo elettorale con Enzo Sica, aspirante sindaco al primo turno, per lanciare il guanto di sfida a Franco Alfieri. Il braccio destro del governatore De Luca in Regione in materia di agricoltura, si è comunque attestato sui candidati, confermando il vantaggio del primo turno, portando a casa la vittoria nella città dei templi. Soddisfatto Enzo Luciano, segretario provinciale del Pd per la vittoria a Capaccio Paestum "la conferma che la classe dirigente del Pd sul territorio è buona".

Il consiglio è il seguente: per la maggioranza Antonio Mastandrea, Maria Rosaria Picariello, Stefania Nobili, Maria Antonietta Di Filippo, Pasquale Accarino, Gianfraco Masiello, Emanuele Sica, Igor Ciliberti, Ettore Bellelli e Angelo Merola. Per la minoranza: Italo Voza, Luca Sabatella, Ulderico Paolino, Enzo Sica, Francesco Longo e Angelo Quaglia. In caso di vittoria di Italo Voza per la maggioranza entrerebbero in consiglio comunale Luca Sabatella, Donatella Pannullo, Ulderico Paolino, Pia Adinolfi, Giovanni Taddeo, Mattia Tarallo, Donatella Raeli, Mauro Gnazzo, Dario Petraglia, Antonio Procida e per l’opposizione Antonio Mastandrea, Stefania Nobili, Maria Rosaria Picariello, Franco Alfieri, Enzo Sica e Angelo Quaglia.