Pagani ha un nuovo sindaco: Alberico Gambino Battuta l'ex fascia tricolore Salvatore Bottone

Alberico Gambino è il nuovo sindaco di Pagani. Battuta la fascia tricolore uscente Salvatore Bottone, sostenuto da Pd e Campania Libera che in campagna elettorale aveva incassato il sostegno - fra gli altri - anche del segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti, si è scontrato con il consigliere regionale Alberico Gambino, sostenuto dal centro destra unito, che ha avuto la meglio. Quest'ultimo aveva già sfiorato la vittoria al primo turno, arrivando ad un passo dal 50% per qualche centinaio di schede, in uno spoglio al vetriolo con circa un migliaio di preferenze contestate dai rappresentanti di lista.

Ecco come sarà composto il consiglio comunale:

4 seggi - Direzione Pagani: Annarosa Sessa, Fabio Petrelli, Alfonso Picaro e Francesco Toscano

3 seggi - Fratelli d'Italia: Vincenzo D'Amato, Massimo D'Onofrio ed Enza Fezza

2 seggi - Forza Italia: Nicola Campitiello, Pietro Pisacane

2 seggi - Lega Salvini Campania: Pietro Sessa, Vincenzo Violante

2 seggi - Grande Pagani: Luisa Paolillo e Giosi Tortora

1 seggio - Evviva Pagani: Gianfranco Maiorino

1 seggio - G20 Azzurri: Gianluca D'Antuono

9 seggi all'opposizione: Salvatore Bottone (candidato sindaco, Noi con Voi), Giuseppina Fiore (Partito Democratico), Rita Greco (Apertamente), Salvatore Cascone (Insieme per Pagani), Assunta Terracina (Campania Libera), Gaetano Cesarano (Viviamo Pagani), Raffaele De Prisco (candidato sindaco, Viviamo Pagani), Nello Palumbo (Lista De Prisco Sindaco), Santino Desiderio (candidato Sindaco, Movimento 5 Stelle)