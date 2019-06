Capaccio Paestum, Alfieri vara la giunta: ecco le deleghe Di Filippo vicesindaco. La fascia tricolore: "Subito al lavoro per dare risposte ai cittadini"

Lo aveva annunciato e così è stato: all'indomani dell'insediamento il neo sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri prova a superare le polemiche per i festeggiamenti e vara subito la giunta. Questi i nomi e le deleghe:

Maria Antonietta Di Filippo (vicesindaco con delega all’identità locale);

Maria Rosaria Picariello (assessore alla pubblica istruzione e politiche sociali);

Gianfranco Masiello (attività produttive, ecologia, benessere animale);

Ettore Bellelli (politiche agricole e ambiente);

Fabio Scariati (finanze)

"Non c'è tempo da perdere - ha commentato il sindaco Alfieri -, vogliamo subito dare risposte alla nostra città. Come dico sempre, è importante lavorare uniti e come squadra, per portare a termine gli obiettivi e soprattutto non deludere le aspettative di chi ci ha votato ad amministrare questo splendido territorio".