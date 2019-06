Baronissi, Valiante vara la giunta: Petta vicesindaco Tutte le nomine dell'esecutivo: "Assessori qualificati e di esperienza per far crescere la città"

Mandato in archivio il risultato elettorale con la vittoria al ballottaggio, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha definito questa mattina la giunta che lo accompagnerà nel secondo mandato amministrativo. Questo il dettaglio degli assessori e delle relative deleghe:



Anna Petta (viceSindaco con delega al bilancio, alla cultura e alle politiche giovanili);

Marco Picarone (assessore alle politiche sociali, sport e sicurezza urbana);

Giuseppe Giordano (assessore alle attività produttive, commercio, artigianato e imprese; eventi e protezione civile);

Maria Sarno (assessore all’urbanistica, infrastrutture e pianificazione progettuale, pari opportunità);

Alfonso Farina (assessore all’ambiente, al contenzioso e città della medicina).

"Il ringraziamento va alla città - sottolinea il sindaco Valiante - ai candidati che hanno sostenuto con noi la campagna elettorale, al Partito socialista Italiano di Baronissi che sarà partecipe e protagonista con l’amministrazione comunale del percorso politico - amministrativo della consiliatura. Riteniamo di presentare alla città una giunta qualificata – precisa Valiante - con assessori dalla comprovata competenza, dal forte consenso popolare. Una giunta che rappresenta in modo capillare la città e i tanti cittadini che ci hanno dato fiducia per proseguire nella crescita e nello sviluppo di Baronissi. La nuova squadra di governo parte con grande entusiasmo ed è pronta a dare avvio al percorso di realizzazione del programma elettorale, con il contributo prezioso di tutta la nostra maggioranza che sarà impegnata con noi in questi cinque anni", assicura la fascia tricolore della città dell'Irno.