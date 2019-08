Cambio della guardia nell'amministrazione comunale di Giffoni Subentrano i consiglieri Giuseppe Marrandino e Fabio Toro, ventata di novità al governo

Cambio della guardia nell'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana. Dopo le dimissioni dei consiglieri Diego Faino e Luigi Tedesco, sono subentrati Giuseppe Marrandino e Fabio Toro. Una ventata di novità per una scelta condivisa da tutta la squadra di governo, così come dichiarato dall'ente.

Dopo le surroghe approvate ieri e sin da subito effettive, il sindaco Antonio Giuliano ha conferito il ruolo di assessori esterni:

Luigi Tedesco manterrà le deleghe alla cultura, grandi eventi, sanità, rapporti con il distretto sanitario e croce rossa, attuazione del programma.

Diego Faino continuerà il proprio impegno seguendo artigianato e commercio, fiere e mercati, patrimonio boschivo e viabilità rurale.

Giuseppe Marrandino, “managing director” della fondazione Giffoni, ritorna a sedersi in consiglio comunale dopo l’esperienza nella scorsa consiliatura.

Per Fabio Toro invece, figura riconosciuta ed apprezzata per il grande impegno sul territorio e nel mondo dell’associazionismo, si tratta della prima esperienza.

“Il nostro lavoro continua senza sosta, mantenendo inalterato lo spirito di lavoro e collaborazione nella squadra di governo della Città - ha dichiarato il sindaco Antonio Giuliano - Ringrazio in particolare Luigi Tedesco e Diego Faino per il lavoro encomiabile svolto fino ad ora, per la grande disponibilità e serietà dimostrata per il bene della nostra città. Inoltre voglio dare il benvenuto a Giuseppe Marrandino e Fabio Toro, figure che daranno nuova linfa all’attività incessante dell’amministrazione”.