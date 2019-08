Ambiente, Cirielli: scelta grave trasferire rifiuti a Polla Il deputato: “Presenterò un’interrogazione urgente al ministro dell’Ambiente Sergio Costa"

“La decisione di trasferire i rifiuti dello Stir di Battipaglia, in provincia di Salerno, a Polla è grave perché apre la strada alla creazione di una nuova discarica con ricadute pericolose per le comunità locali. È quanto afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fdi che continua: “Presenterò un’interrogazione urgente al ministro dell’Ambiente Sergio Costa per verificare se l’incapacità del governatore Vincenzo De Luca a gestire il ciclo di rifiuti possa mettere a grave rischio la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente. Realizzare di fatto una nuova discarica a Polla è la dimostrazione di come in quattro anni non si sia fatto nulla per risolvere in maniera strutturale il problema”.