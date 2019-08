Di Maio, relax a Palinuro: applausi e selfie in spiaggia Il vicepremier è tornato per ferragosto nella località cilentana che frequentava da ragazzo

Qualche ora di relax tra la commemorazione della tragedia del ponte Morandi di Genova e la crisi di Governo. Il vicepremier Luigi Di Maio ha scelto Palinuro, e il Cilento, per trascorrere la giornata di ferragosto.

Prima la colazione al bar Santa Caterina, poi la giornata in spiaggia: immancabili i selfie con tanti turisti che hanno voluto immortalare l’incontro con il leader 5 Stelle. Fra questi, anche il sindaco di Centola Carmelo Stanziola.

Sulla spiaggia della Marinella Di Maio non si è sottratto a foto e qualche chiacchiera con i bagnanti, che gli hanno riservato anche non pochi applausi, prima di una giro in pedalò.

Il vicepremier già in altre occasioni aveva fatto tappa a Palinuro per le vacanze, luogo che ha frequentato più volte da ragazzo.