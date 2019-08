Di Maio saluta il Cilento: "E' un posto eccezionale, venite" Il vicepremier tra Palinuro e dintorni: "Volevo che anche Virginia vedesse questo grande popolo"

"Ho passato qualche giorno nel Cilento, tra Palinuro e dintorni. Volevo far vedere questi posti a Virginia, che non aveva mai conosciuto. Vi consiglio di andarci, il Cilento va visto tutto. Troverete un popolo di grandi lavoratori, umili e con uno spiccato spirito imprenditoriale". Luigi Di Maio saluta il luogo di vacanza che l'ha visto protagonista di una serie di selfie e applausi in spiaggia. Qualche giorno di relax nei luoghi vissuti da ragazzo, in compagnia della fidanzata.

"Queste persone in foto le conosco dal 2002. Sono venuto per anni qui in vacanza alla spiaggia della Marinella e queste persone, tra cui Totoccio e Giuseppe, da sempre mettono il cuore in ogni cosa che fanno. Quando ero piccolo, Totoccio filava le reti e Giuseppe aiutava le persone con gli ombrelloni e le barche - il ricordo del vicepremier -. Oggi Giuseppe e i cugini Antonio e Ilaria portano avanti questa impresa con molta responsabilità e Totoccio osserva il tutto con soddisfazione e ammirazione. Sono passati 18 anni, ma sono sempre le stesse persone. Hanno sempre la stessa semplicità e voglia di fare di quando li ho conosciuti per la prima volta. Questo li rende simpatici a tutti e tutti gli vogliono bene".

Insomma, un tuffo nei ricordi per ricaricare le pile e tuffarsi, nuovamente, nella difficile situazione politica con la crisi di Governo innescata da Salvini. "Se potete andare a trovarli, vi consiglio anche di fare qualche immersione con gli istruttori lì al lido. A Palinuro ci sono tra i fondali più belli al mondo. Soprattutto in quella parte della costa. Buone ferie. Io - il saluto del vicepremier Di Maio - sto rientrando a Roma, ci vediamo in aula il 20 agosto insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte".