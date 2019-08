Ambiente: il Ministro Sergio Costa nel Salernitano Gaudiano e Cammarano: “Sostegno per il territorio da parte del M5S certificato dalla presenza"

Sabato 24 agosto alle ore 11.30 in Via S. Gregorio VII, 28, 84091 nel Comune di Battipaglia, ci sarà un momento di confronto tra cittadini, amministratori e associazioni territoriali col ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Nel pomeriggio alle ore 16,30 in piazza C.V. Veneto nel Comune di Albanella, momento di confronto con gli amministratori della piana del Sele. Saranno presenti la senatrice Felicia Gaudiano il Consigliere regionale Michele Cammarano e altri rappresentanti di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle. Obiettivo dell'incontro, rilanciare una riflessione su questioni specifiche e particolarmente sentite quali quelle relative al riciclo dei rifiuti e delle acque, al decoro urbano e a un ambiente sano.

L'incontro sarà utile anche per un approfondimento delle diverse tematiche relative ai devastanti incendi che hanno interessato un centro di stoccaggio della città di Battipaglia e quello dell’isola ecologica di Sala Consilina. “Il sostegno per il territorio da parte del Movimento 5 Stelle - sottolineano gli organizzatori locali - è certificato dalla presenza del ministro Costa che ha risposto tempestivamente al nostro invito, rinnova in tutti noi, cittadini e esponenti delle istituzioni, l’impegno a collaborare per far si che la piana del Sele non diventi la pattumiera della Campania”.