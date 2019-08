Luigi Di Maio torna in visita a Palinuro Il leader del M5S ha visitato ancora una volta la spiaggia di Marinella con la fidanzata

Il leader del M5S Luigi Di Maio è tornato in Cilento, a Palinuro, sempre sulla spiaggia della Marinella. Di Maio in compagnia della fidanzata Virginia già una settimana fa aveva visitato questi luoghi, consigliando a tutti di recarsi in Cilento, posti da lui visitati fin da bambino. Anche questa volta sul litorale è stato accerchiato dai bagnanti che gli hanno chiesto una foto, tra selfie e applausi. "Palinuro è un posto incantevole - aveva commentato Di Maio - da ragazzo ho frequentato spesso questo posto. E' sempre bello tornare qui per un tuffo".

Ad accogliere il pentastellato il sindaco di Centola Carmelo Stanziola.