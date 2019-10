Salerno a lutto per la scomparsa di Tonino Apicella Il cordoglio del sindaco: fu più volte assessore al Comune in quota socialista

Salerno a lutto per la scomparsa di Tonino Apicella, storico rappresentante socialista della città: noto amministratore e dirigente politico, è stato più volte assessore al comune.

In una nota, il sindaco Enzo Napoli ha espresso il cordoglio suo personale e dell’amministrazione per la morte di quello che ha definito “un uomo leale, competente ed appassionato che tanto di buono ha fatto per la nostra amata Salerno”.