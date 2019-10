Caserma Raffaele Libroia, duro attacco di Imma Vietri "Collaborazione con Cirielli per lavorare insieme e tutelare i cittadini"

(e.c.) "Fa sicuramente piacere che il sottosegretario Angelo Tofalo si occupi ora del futuro della caserma Raffaele Libroia ed è allo stesso modo positivo che confermi il suo inserimento nel progetto di ammodernamento tecnologico nazionale denominato Caserme Verdi insieme altre ad altre 25 strutture militari". Lo dichiara la portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Imma Vietri a seguito della visita dell’esponente del Governo Conte alla sede del 45esimo Battaglione Trasmissione Vulture a Nocera Inferiore.

"E’ un peccato, però, che l’onorevole Tofalo si sia dimenticato di ricordare chi, in questi anni, si è battuto concretamente per la riapertura della caserma Libroia. In particolare, l’onorevole Edmondo Cirielli (FdI), che, su richiesta del sindaco Manlio Torquato, è più volte intervenuto sulla questione presentando anche un’interrogazione parlamentare risalente al novembre 2016. Un iter burocratico davvero lungo che ha visto una proficua collaborazione tra un parlamentare espressione del territorio e un sindaco di una importante città della provincia di Salerno. Inoltre, la notizia della non chiusura della caserma Libroia è vecchia, in quanto risale allo scorso mese di giugno quando, attraverso una lettera, il vice capo di Gabinetto del Ministero della difesa, Andrea Gueglio, rassicurò al riguardo il primo cittadino Torquato. Insomma, l’annuncio fatto dall’onorevole Tofalo è davvero una “non notizia”. Magari se il sottosegretario cercasse la collaborazione con l’onorevole Cirielli, che, tra l’altro, è stato anche il presidente della commissione difesa e anche con i sindaci del territorio sul piano istituzionale, si lavorerebbe meglio e più proficuamente per tutelare i nostri cittadini”.