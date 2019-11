Salvini: "Positano nella grande famiglia della Lega" Il sindaco De Lucia: "Grazie Matteo, pronto a lavorare per migliorare l'Italia"

Una giornata tra Positano e Sorrento per il leader della Lega Matteo Salvini. Entrano a far parte della "grande famiglia della Lega" anche il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e il primo cittadino di Positano, Michele De Lucia. Questo lo scopo della conferenza di "presentazione" dove era presente anche Salvini. Una giornata dedicata non solo ai sindaci ma anche ai cittadini che hanno fermato per strada il leader per una foto e scambiare opinioni sul futuro del partito.

Come dichiarato dallo stesso Salvini: “Sorrento e Positano sono modelli di turismo, di cura del territorio, di raccolta differenziata. Sono contento di aver accolto i sindaci in questa grande famiglia. E' arrivato il momento di dare voce a quella Campania che vuole guardare avanti”. Durante la conferenza, infatti, è stato invetibaile il commento nei confronti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Non vedo l'ora che arrivino le elezioni regionali per mandare tutti a casa”.

Anche il sindaco Michele De Lucia, in una riflessione pubblicata sul personale profilo Facebook, ha commentato: "Ieri ho avuto modo di conoscere una persona, che prima di essere un leader politico, si è dimostrato un uomo disponibile, competente, realmente interessato al nostro territorio e, devo dire non senza stupore, di un umanità eccezionale verso tutte le persone che ha incontrato durante la giornata trascorsa fra Sorrento e Positano. Grazie Matteo Salvini, oggi sono ancora più convinto e pronto a lavorare per un Italia migliore, nella grande famiglia della Lega".