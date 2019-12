La Lega non fa sconti: espulso consigliere comunale Pagani: linea dura del partito nei confronti di Vincenzo Violante

"Ai sensi dello statuto della Lega, in data odierna, viene emesso nei confronti di Vincenzo Violante, consigliere comunale di Pagani, un provvedimento di cancellazione dai libri sociali".

Con uno scarno comunicato il carroccio campano ha fatto sapere che le strade del partito e dell'esponente politico dell'agro nocerino sarnese si sono ufficialmente separate. In particolare, la Lega contesta a Violante di "aver ostacolato, in occasione dell’ultima riunione del consiglio comunale, l’attività e l’azione del Movimento, ledendone l’unità ideale e contravvenendo alle indicazioni dei vertici dell’articolazione territoriale".

Pagani, dopo il provvedimento del tribunale, ha visto la chiusura anticipata dell'esperienza consiliare targata Alberico Gambino per incandidabilità e nei prossimi mesi tornerà al voto per eleggere il nuovo consiglio comunale. La Lega ha deciso di espellere Violante, e si riorganizza in vista dell'appuntamento elettorale. A guidare il comune, in viste di traghettatore fino al voto, il vicesindaco Anna Rosa Sessa.