Frana e danni a Cetara, sopralluogo di De Luca "Segnaleremo al Governo lo stato di calamità che ha colpito l'intera Campania"

"Dopo San Martino Valle Caudina, siamo stati in Costiera Amalfitana, e in particolare nel tratto tra Vietri e Capo d'Orso. Con il Sindaco di Cetara abbiamo effettuato diversi sopralluoghi, dal luogo della frana che ha bloccato ieri i collegamenti alle porte del Comune costiero, fino alla parte alta del paese dove si è verificato un altro importante evento franoso".

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è a Cetara per verificare di persona i danni causati dalle frane e dal maltempo delle ultime ore. In compagnia del sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica e alle forze dell'ordine.

"Situazione molto delicata per Cetara, dove in particolare occorre intervenire subito sulla viabilità della statale. Vi sono inoltre decine di micro-frane da monitorare, occorrono interventi di somma urgenza dopo le opportune verifiche, e quindi lavori di consolidamento sulla parte alta di Cetara. Rimane la storica fragilità del territorio, per la quale occorre un piano di riassetto idrogeologico complessivo con investimenti molto importanti. Una complessità che deve essere affrontata e condivisa dalla Regione Campania con i fondi europei, e dai ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture. Intanto segnaleremo subito al Governo lo stato di calamità che ha colpito l'intera Campania, con danni enormi all'economia, all'agricoltura, al turismo nel caso specifico della Costiera, anche e soprattutto in questo periodo festivo". Ha commentato De Luca.