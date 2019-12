Frana in costiera, in visita l'europarlamentare Vuolo L'incontro tra il sindaco di Scala Luigi MAnsi e l'esponente della Lega Lucia Vuolo

"Serve mettere insieme tutti i sindaci della Costiera amalfitana, andare oltre il colore politico e programmare un piano di messa in sicurezza per tutto il comprensorio". Questo il grido d'allarme di Luigi Mansi, sindaco di Scala, che nel giorno della Vigilia di Natale ha incontrato l'europarlamentare della Lega, Lucia Vuolo, per fare un sopralluogo nella zona del Pontone, oggetto di uno smottamento per il maltempo di questi giorni.

"Serve fare rete - ha detto Mansi - All'europarlamentare ho chiesto questo. Spero che qualcuno ci aiuti". Un messaggio che la Vuolo porterà a Bruxelles nelle prossime ore.

"Ognuno deve fare la propria parte e mi impegnerò affinché le istituzioni possano dialogare per il bene delle comunità. Non permetterò a nessuno di fare campagna elettorale sul fango che ha minato la serenità di una delle zone più belle del mondo. La bellezza della Costiera va tutelata e non è uno spot al servizio del potente di turno. Sono vicino a Mansi e a tutti i sindaci della Divina, a prescindere dal loro colore politico. La sicurezza va oltre il consenso elettorale".