Vacanze ad Amalfi per il ministro della Giustizia Bonafede L'esponente 5 Stelle in giro tra le bellezze dell'antica Repubblica Marinara

Vacanze campane per il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. L'esponente 5 Stelle infatti è stato avvistato questa mattina in Costiera, ed in particolare ad Amalfi. Un tour tra le bellezze dell'antica Repubblica Marinara e un'incursione gastronomica in pasticceria da Pansa.

Una passeggiata tra selfie ed incontri con cittadini e turisti. Amalfi si conferma sempre più buen retiro per i big della politica italiana: anche l'ex premier Paolo Gentiloni, infatti, ama trascorrere le vacanze con la sua famiglia proprio qui.