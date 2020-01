VIDEO| Assessori e consiglieri riuniti, il tradizionale pranzo A Salerno, un incontro per discutere dei prossimi progetti, grande assente il governatore De Luca

Il pranzo della tradizione a base della politica del futuro. Ci sono incontri che, come le feste, fanno ormai parte dei giorni da ricordare nel calendario di alcuni. In particolare, oggi, come ormai da diversi anni, si sono riuniti presso il ristorante del Golfo di Salerno, alle 13.30, il primogenito del presidente della Campania, l’onorevole Piero De Luca, parlamentare del Pd e diversi tra assessori e consiglieri comunali della maggioranza di Salerno, insieme al sindaco Vincenzo Napoli.

Un tradizionale pranzo post festività natalizie per discutere dell'anno appena concluso e, in vista delle regionali attese a maggio, per fare il punto della situazione. Stando ai primi sondaggi, a dominare sarebbe una possibile vittoria del centro destra sulla rielezione del presidente De Luca, anche se non vi è ancora nessuna ufficialità. L’atteso governatore della Campania è stato, però, il grande assente dell’incontro. Un pranzo politico in vista dei futuri progetti, per organizzare e prepararsi alle nuove elezioni.