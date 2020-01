Pagani verso il voto, veleni in Forza Italia Ferraioli: "Nuovi adepti nel gruppo consiliare, ma c'è disordine politico e giuridico"

"Il gruppo consiliare di Forza Italia, guidato dal consigliere comunale Campitiello, si è arricchito, in questi ultimissimi giorni, di un nuovo adepto. Una decisione assunta in favore di Renato Cascone (zio materno di Campitiello), non partecipata al partito di riferimento e non stigmatizzata dal commissario cittadino di Forza Italia, per non accentuare ancor più, con sterili polemiche il disordine politico e giuridico che già alimentava i non pochi disagi connessi alle decisioni giudiziarie a carico del candidato sindaco Alberigo Gambino".

A Pagani, città chiamata a nuove elezioni amministrative, si accendono i toni dello scontro. E il deputato di Forza Italia (nonché commissario cittadino degli auzzi nel comune dell'agro), Marzia Ferraioli, non le manda a dire.

"Oggi e alla luce del decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale, il commissario cittadino di Forza Italia manifesta e ufficializza la sua distanza da scelte compiute privatamente e in piena autonomia. Conferma la scelta dell’alleanza di centrodestra ed invita, per quanto di sua competenza, la delegazione di Forza Italia, composta dagli assessori Maria Grazia Cafisi e Renato Cascone, a togliere l’appoggio a quel che resta della giunta, onde consentire al centrodestra di ricompattarsi in vista delle prossime elezioni di primavera". Insomma, nel partito tira aria di resa dei conti. E con le imminenti elezioni Ferraioli invoca chiarezza, attraverso anche l'intervento del coordinatore provinciale Enzo Fasano per affrontare il caso Pagani che è diventata, per l'esponente di Forza Italia, "una questione non più eludibile".