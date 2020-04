"Emergenza Covid, provvedimenti per i celiaci fuori regione" Piero De Luca: "Subito il provvedimento per spendere i buoni in tutta Italia"

"Sono al fianco dei pazienti celiaci bloccati fuori sede per l'emergenza sanitaria e sostengo l'iniziativa dell'Associazione italiana celiachia (Aic). Nelle prossime ore chiederò e sosterrò concretamente un provvedimento che consenta l'accesso ai buoni spesa per l'acquisto degli alimenti senza glutine anche nelle Regioni diverse da quella di residenza, come per i farmaci. È davvero necessario consentire a tutti di accedere a una terapia salvavita come quella senza glutine e superare la burocrazia, nel periodo emergenza Covid-19".

Lo sottolinea il deputato Piero De Luca, capogruppo del Partito democratico in commissione politiche europee. "Campania e Veneto hanno già reso spendibili nelle loro regioni i buoni per i celiaci non residenti, attivando un sistema di compensazione successivo. Dobbiamo renderlo possibile in tutta Italia. L'acquisto di prodotti senza glutine equivale all'acquisto di un farmaco. È un atto di profonda civiltà. Nessuno deve essere lasciato da solo", conclude.