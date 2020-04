Parte la casa della salute telematica: consulenze a distanza Iniziativa gratuita coordinata dal consigliere dante Santoro

Il Consigliere Comunale e Provinciale Dante Santoro presenta la "Casa della Salute Telematica", un'iniziativa rivolta a persone in stato di bisogno che vorranno consulenze a distanza, in continuità con gli ambulatori sociali che hanno prodotto più di mille visite gratuite a tre anni dalla nascita del progetto. L'iniziativa sarà gratuita, coordinata dal consigliere Dante Santoro ed il dottore Mario Caggiano, con il coinvolgimento di decine di medici volontari. Santoro commenta soddisfatto: "Ufficializziamo un' altra iniziativa per dare vicinanza concreta ed un aiuto a persone in stato di bisogno e che può tutelare la salute e la vita di migliaia di persone. Il tutto è possibile grazie ad un miracolo organizzativo che coinvolge decine di medici volontari ed attivisti con cui abbiamo creato in poche ore un raccordo che permetterà agli utenti di avere un centralino al quale rivolgersi e con cui rapportarsi per poi essere telefonati dai medici di riferimento che offriranno consulenze e visite gratuite a distanza.

Facciamo di tutto per alleviare ed attenuare le sofferenze delle persone che vivono momenti drammatici ed hanno bisogno di un aiuto che neanche le istituzioni preposte riescono a garantire".