Mascherine obbligatorie e a caro prezzo, l'allarme di Lambiase Salerno, appello al sindaco: "Denunciare chi specula, dare una mano a chi non può permettersele"

"La paura del virus ha dato il via ad una corsa ad accaparrarsi le mascherine, ma non tutte quelle in commercio sono efficaci contro il Covid-19. Alcuni esperti affermano che le uniche che andrebbero usate, e cambiate dopo averle indossate per una giornata, sono quelle con il marchio Ffp2 o Ffp3. Nn andrebbero sprecate se non è necessario e andrebbero lasciate agli operatori sanitari. Da qualche giorno, pare che i farmacisti si siano riforniti. Ho provato ad acquistarle, perché dal primo giorno di emergenza, per uscire, sono stato costretto ad indossarne alcune “fatte in casa". Comincia così la nota a firma di Gianpaolo Lambiase, consigliere comunale di Salerno di tutti, sulla vicenda mascherine in città.

"Entrai in una farmacia, mi informai di qualità e costo, e mi fu risposto che le uniche disponibili erano mascherine monouso Ffp2 al prezzo di 12 euro ognuna. Ne acquistai una sola, però decisi di provare con altre farmacie per confrontare i prezzi. Mentre un’altra farmacia esponeva il solito cartello, nella terza ho acquistato una mascherina Ffp2 al prezzo di 7 euro. A mio giudizio, tutte e due le mascherine sono di facile produzione in serie, di qualità modesta e di costo esagerato - la presa di posizione dell'esponente di opposizione -. E’ legittima una domanda: una persona che per lavoro esce di casa ogni giorno, sarà costretto a spendere oltre 250 euro al mese per proteggere la sua salute e quella degli altri? Quanti potranno permetterselo?".

Queste le domande che si pone Lambiase, anche in vista dell'annunciato obbligo di indossare le mascherine in Campania dal prossimo mese di maggio. "Chi le fornirà alla stragrande maggioranza dei cittadini che non ha possibilità di acquistarle? La Regione o il Comune, come succede in altri luoghi? Sono convinto che non siano i farmacisti, ma i produttori e/o i fornitori che speculano in un momento di grave e drammatica emergenza sanitaria, sociale ed economica. A mio parere, dovrebbero essere i farmacisti a denunciare alle Autorità competenti il problema, e rifiutarsi di porre in commercio le mascherine a tale prezzo. Ho segnalato la questione al sindaco di Salerno. Mi ha assicurato che se ne sarebbe fatto carico", conclude Lambiase.