Il deputato salernitano Acunzo espulso dal Movimento 5 Stelle Era finito sotto la lente d'ingrandimento per le mancate restituzioni delll'indennità

La decisione è arrivata nella serata di ieri: il collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle ha decretato l'espulsione dal partito del deputato salernitano Nicola Acunzo. Attore, originario di Battipaglia, era stato eletto nel collegio uninominale in occasione delle Politiche 2018. La sua posizione era finita sotto la lente d'ingrandimento per la questione legata alle mancate restituzioni di parte dell'indennità da parlamentare. Acunzo nei mesi scorsi si era difeso, sostenendo di aver congelato le rendicontazioni in quanto, a suo dire, erano cambiate le regole. Insieme al deputato salernitano è stato espulso dai 5 Stelle anche il senatore Michele Giarrusso.