Deputati Pd: da Feltri parole indegne ai meridionali Segretario Psi Maraio: "Depositerò una denuncia alla Procura della Repubblica"

"Le gravi e indegne parole rivolte da Feltri ai meridionali durante una trasmissione televisiva coprono ovviamente di vergogna solo colui che le ha pronunciate. Si tratta di affermazioni a sfondo razziale che offendono milioni di cittadini italiani e negano la grandezza della nostra stessa storia, cultura, arte, che hanno nel Mezzogiorno del nostro Paese una straordinaria culla di ingegno e talento".

Lo affermano le deputate e i deputati Pd del Sud, Stefania Pezzopane, Piero De Luca, Pietro Navarra, Ubaldo Pagano, Antonio Viscomi, Francesca La Marca, Gavino Manca, Romina Mura, Raffaele Topo, Andrea Frailis, Vincenza Bruno Bossio. "Chiediamo ai suoi amici sovranisti, i Salvini e Meloni che lo candidavano alla presidenza della Repubblica, di rispondere con nettezza a dichiarazioni così infamanti e annunciamo un esposto all'Ordine dei giornalisti", concludono i parlamentari dem.

Sul caso è intervenuto anche il segretario Psi Enzo Maraio “Nelle prossime ore depositerò una denuncia alla Procura della Repubblica contro Vittorio Feltri per le becere e squalificante offese che ha rivolto al Sud del Paese. Secondo il direttore ‘i meridionali sono inferiori’. È vergognoso che il direttore di un giornale, in diretta tv, alimenti odio in una fase già complicata per il Paese”.