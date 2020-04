Inaugurazione covid center, Santoro "pericoloso assembramento" Il consigliere lancia una provocazione "Se leggi e ordinanze valessero per tutti"

Continua il botta e risposta tra il consigliere d'opposizione Dante Santoro e l'amministrazione comunale di Salerno.

Santoro nel giorno dell'inaugurazione dell'ospedale modulare allestito all'esterno dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno ha parlato di un “sospetto assembramento” creatosi con l'iniziativa che celebrava il plesso.

Ha poi lanciato una provocazione: "Se leggi, decreti e ordinanze valessero per tutti... sindaco e governatore dovrebbero essere posti in quarantena per assembramenti dopo le evitabili sceneggiate napoletane di stamattina. Approfondiamo e ci appelliamo alle autorità competenti” ha concluso il consigliere.