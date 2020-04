Fase 2, Piero De Luca: responsabilità prevalga su propaganda "Necessario evitare pericolose fughe in avanti"

“Gradualità, prudenza e collaborazione istituzionale. Questa è la strada giusta per la "fase 2" dell'emergenza coronavirus tracciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento". Così in una nota il deputato Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico in commissione Politiche europee.

"In questo momento - prosegue il deputato dem – è necessario evitare pericolose fughe in avanti che potrebbero compromettere, inevitabilmente, i risultati sanitari ottenuti finora con grande fatica e sacrifici.

Il senso di responsabilità di tutti deve prevalere sugli interessi di parte e soprattutto sulla propaganda politica, come quella inscenata dalla Lega in Aula ieri. Pensiamo alle proposte per l'Italia e mettiamo da parte toni incomprensibili ed inutili", conclude De Luca.