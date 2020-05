Vallo di Diano, Paolino: "Istituire la zone economica speciale La proposta del consigliere regionale di Forza Italia per i cinque comuni salernitani

"Serve la massima attenzione al territorio del Vallo di Diano: per i cinque comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta, dichiarati da decreto del Presidente del consiglio dei ministri "zona rossa", provvedimento confermato poi dalle disposizioni di isolamento e di quarantena della Giunta regionale della Campania, occorre programmare un’azione politica forte e decisa". Così il consigliere regionale di Forza Italia Monica Paolino.

"Con un solo ospedale, quello di Polla, ormai al collasso, le aziende che non sono in condizione di aprire e una disoccupazione a livelli preoccupanti - sottolinea l’esponente di Forza Italia -, bisognerà intervenire con strumenti mirati per risollevare il territorio: vantaggi fiscali, inclusione del Vallo di Diano nella zona economica speciale e interventi della Regione per le piccole imprese a valere sui fondi strutturali. Ora più che mai queste comunità hanno bisogno della presenza delle istituzioni", conclude Paolino.