Pagani, l'aggressione a Calce finisce in parlamento L'imprenditore dell'agro finito nel mirino dei violenti: interrogazione al ministro dell'Interno

"Presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese affinché si faccia pienamente luce sulla violenta aggressione ai danni dell'imprenditore Vincenzo Calce, avvenuta nella città di Pagani". Lo annuncia il questore della camera dei deputati Edmondo Cirielli.

"Siamo di fronte ad un vile atto che va assolutamente condannato, ai danni di un amministratore pubblico, oltre che di un esponente politico - spiega il deputato di Fratelli d'Italia -. Quindi, la violenza assume un rilievo ancora più grave. L'auspicio è che le forze dell'ordine riescano, in tempi rapidi, ad accertarne le responsabilità. A Vincenzo Calce, giunga la mia solidarietà e l'augurio di una pronta guarigione" conclude Cirielli.

All'imprenditore Paganese in queste ore sono arrivate moltissime attestazioni di stima e solidarietà per l'accaduto. Sono in corso le indagini per risalire all'autore - o agli autori - dell'aggressione violenta.