Baronissi, Galdi: "Valiante sulla scuola dica la verità" L'attacco dell'opposizione: "Ancora in campagna elettorale"

«Pensavamo che la campagna elettorale fosse finita e che non servisse più la scusa della sfiducia. E, invece, ad un anno dal suo insediamento, questa Amministrazione continua a nascondersi dietro un dito, attribuendo ad altri le proprie responsabilità sulle opere irrealizzate». E' quanto affermano i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi.

«È una vecchia abitudine del sindaco Valiante: quando deve appropriarsi di meriti altrui, come fatto per Città della Medicina, si mette in prima linea e dimentica il passato; quando invece incontra qualche problema, scarica tutto sulle precedenti amministrazioni. Sarebbe ora di decidere: se c'è la continuità amministrativa, questa c'è sempre. In ogni caso dobbiamo prendere atto che nessun finanziamento è stato ottenuto per la ricostruzione della scuola di Sava», ribadiscono i consiglieri di opposizione.

«Attendiamo, come ha dichiarato il sindaco in Consiglio comunale, la convocazione di un tavolo tecnico per capire come avrebbe realizzato l'istituto in caso di mancato finanziamento. Inoltre - ribadisce il consigliere Luca Galdi - vorremmo avere un quadro generale sulla situazione in cui versano le altre scuole presenti sul territorio comunale. A tre anni dagli incarichi per la valutazione sismica degli istituti, è possibile capire a che punto siamo? A chiederlo non è l'opposizione ma è l'intera comunità di Baronissi».