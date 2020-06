Baronissi:"Consorzio Sociale garantisca imparzialità concorsi" La richiesta dei consiglieri di opposizione

«Poco più di un anno fa avevamo denunciato l’inopportunità d’indire bandi per assunzioni a tempo indeterminato in piena campagna elettorale. A distanza di tempo scopriamo che tra i candidati ammessi alla prova orale per un posto al Consorzio Sociale Valle dell'Irno ci sono anche figli di consiglieri comunali di maggioranza».

È la denuncia lanciata dai consiglieri di opposizione del Comune di Baronissi. «È sicuramente una coincidenza. Siamo certi che i vertici del Consorzio, di cui il comune di Baronissi è ente capofila ed il sindaco Gianfranco Valiante è presidente del Cda, vigileranno e garantiranno la massima imparzialità in occasione delle prove orali affinché prevalga il merito dei candidati».

«In questa storia - tuona il leader dell’opposizione Luca Galdi - c’è una triste incompatibilità morale che stride con l’assenza d’interessi e l’amore per il territorio proclamata più volte da questa maggioranza. Se questa è “la Baronissi che vale”, siamo orgogliosi di non farne parte. Continueremo ad essere vigili per garantire imparzialità e rispetto delle regole».