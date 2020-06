Degrado a Pontecagnano, il M5S scrive all'amministrazione Angrisani e Cammarano hanno inviato una segnalazione in merito al degrado in cui versa il litorale

Questa mattina la senatrice Luisa Angrisani e il consigliere regionale Michele Cammarano, hanno inviato una segnalazione al comune di Pontecagnano Faiano sull'evidente stato di decadimento in cui versa il litorale.

"Da alcuni giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni sull’alto indice di degrado in cui versa la fascia costiera di Pontecagnano.

La suddetta area - dichiarano i portavoce del M5S Angrisani e Cammarano- da anni è interessata dallo sversamento di rifiuti di ogni tipo. Nello specifico - precisano la senatrice Luisa Angrisani e il consigliere regionale Michele Cammarano - risulta che sulla spiaggia della località Magazzeno siano presenti numerosi rifiuti, anche di tipo speciali pericolosi, che minano il decoro urbano e marino, oltre ad essere possibile fonte di inquinamento del suolo e delle acque. Preme sottolineare - continuano Angrisani e Cammarano - che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, la competenza all'adozione spetta al sindaco "quale rappresentante della comunità locale", sulla base del dato testuale del comma 5 dell'articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000.

In tale ambito, invero, il sindaco opera in qualità di 'autorità sanitaria locale' - sottolineano la senatrice e il consigliere regionale del M5S - attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla disposizione di cui al comma 4 del medesimo art. 50, ai sensi del quale il sindaco esercita le funzioni imputategli quale 'autorità locale'.

La Senatrice Luisa Angrisani e il Consigliere Regionale Michele Cammarano nella loro missiva indirizzata al Sindaco di Pontecagnano, all'assessore all'ambiente, al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza a tutti i consiglieri comunali, hanno invitato l'amministrazione comunale e gli enti competenti ad azioni improntate alla risoluzione della vicenda segnalata.

"Speriamo che si attivino al più presto perché la città di Pontecagnano ha bisogno di un litorale pulito ed usufruibile" concludono Angrisani e Cammarano.