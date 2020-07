Approvata variante per il tunnel in Costiera, insorge M5S Bilotti: "Uno scempio, già chiesto un intervento ministeriale"

«Con una votazione lampo, senza nemmeno un accenno di discussione, il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi la variante al Piano urbanistico territoriale che consentirà di sventrare la Costa amalfitana con una galleria tra Maiori e Minori. È una decisione scellerata, che non tiene in alcun conto le esigenze di tutela dovute a un sito patrimonio Unesco e contro la quale ho già presentato un'interrogazione parlamentare».

Lo dichiara la deputata Anna Bilotti (Movimento 5 Stelle) che su quello che non esita a definire “uno scempio” ha chiesto l'intervento dei Ministeri dell'Ambiente, dei Trasporti e di quello per i Beni culturali e il Turismo.

«Più che pensare di spendere 18 milioni di euro per 400 metri di tunnel, ci sarebbe piuttosto da approvare un piano di gestione del sito Unesco Costiera Amalfitana, come prevede la legge 77 del 2006» ricorda la parlamentare, che evidenzia inoltre come il progetto della galleria si fondi sull'ipotesi di un incremento del 40% del flusso dei veicoli nei prossimi vent'anni, in assoluta contraddizione con tutte le politiche di contenimento del traffico che ogni anno si rendono necessarie per tutelare un territorio fragile come quello della Costa d'Amalfi.

Per la deputata di M5S sono ben altri gli interventi che devono essere realizzati: «Dobbiamo lavorare su proposte di mobilità sostenibile che non consumino i territori, potenziare il trasporto pubblico via terra e via mare, pensare a una zona a traffico limitato territoriale e incentivare forme di trasporto ecosostenibili. Sono solo alcune delle idee che richiederebbero molto meno dei 18 milioni di euro che si vogliono spendere per un inutile buco nella montagna».