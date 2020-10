Maltempo, sindaci a sostegno dell'iniziativa di Piero De Luca "Accelerare la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturale"

I sindaci della Provincia di Salerno dei comuni maggiormente interessati dagli eventi meteorologici straordinari dei giorni scorsi partecipano con soddisfazione all’intervento dell’onorevole Piero De Luca a sostegno dei territori campani colpiti dalla recente ondata di maltempo.

A sostegno dell'iniziativa sono intervenuti, in particolare, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il primo cittadino di Sarno Giuseppe Canfora, la fascia tricolore di Castel San Giorgio Paola Lanzara e il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Cuofano.

"Il nostro deputato - spiegano i sindaci - ha inviato una lettera al capo della protezione civile, Angelo Borrelli, per accelerare la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturale. E' un passaggio fondamentale per attivare un efficace piano di soccorso per le emergenze più urgenti e per dotare gli enti locali dei fondi indispensabili per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori. Esprimiamo pertanto pieno sostegno politico ed istituzionale nei confronti di questa iniziativa del Deputato Dem".

Già durante il primo giorno di emergenza, le richieste dei sindaci sono state raccolte e classificate.

"La lettera inviata a Borrelli - aggiungono - rappresenta un passaggio estremamente importante per dar voce agli amministratori e alle comunità coinvolte da questa nuova emergenza".

Dopo giorni di pioggia intensa, sono ancora in calcolo i danni provocati a strutture e aziende. I sindaci stanno lavorando senza sosta, e "lo stato di calamità naturale - sottolineano compatti i primi cittadini - è necessario per fornire aiuti concreti per ritornare alla normalità al più presto" .