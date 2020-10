Lello De Prisco trionfa a Pagani, è il nuovo sindaco Vittoria schiacciante per il rappresentante delle liste civiche con il 63,76% delle preferenze

Lello De Prisco è il nuovo sindaco di Pagani. Il candidato delle liste civiche batte la sfidante del centrodestra Enza Fezza al ballottaggio con il 63,76% di preferenze.

"E’ stata una bella risposta da parte della città. Sono molto contento. Dopo un anno disastroso con 7 commissari possiamo dire che la città ha finalmente un sindaco. Siamo finalmente un comune con una rappresentanza. Il mio dato personale va oltre ogni mia aspettativa." Ha dichiarato il neoeletto ai microfoni di Ottochannel, canale 696.

Un risultato schiacciante che arriva alla fine di una campagna elettorale abbastanza concitata, soprattutto negli ultimi giorni dove i toni tra i due candidati si sono notevolmente inaspriti: "Voglio solo dire che è il momento di una pacificazione. Basta guerra. Bisogna lavorare." Ha commentato De Prisco.

Primo step sarà il confronto con i commissari per confrontarsi su cosa è stato fatto. Attenzione all'emergenza Covid e alle scuole. Intanto, subito dopo l'ufficialità in tantissimi hanno accolto e festeggiato il nuovo primo cittadino che ha raggiunto i suoi sostenitori per un brindisi.